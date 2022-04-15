Наступного тижня в Україні почнуть вакцинувати від COVID всіх охочих

П'ятий етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, коли будуть прищеплювати всіх охочих від 18 років, стартує з наступного тижня.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.
Він зазначив, що в Україні поступово збільшуються темпи вакцинації. За минулу добу встановлений черговий рекорд - щеплено від коронавірусу 117 тис. людей. Як і обіцяв міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, в липні кількість вакцинацій вийшла майже на 120 тис. щодня.
Він зазначив, що в Україні поступово збільшуються темпи вакцинації. За минулу добу встановлений черговий рекорд - щеплено від коронавірусу 117 тис. людей. Як і обіцяв міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, в липні кількість вакцинацій вийшла майже на 120 тис. щодня.
На думку Радуцького, потенціал створеної останнім часом мережі (500 мобільних бригад, 1200 пунктів вакцинації і більше ніж 200 центрів вакцинації) досить високий, питання лише в бажанні українців.
Він зазначив, що на перших етапах щеплення проходять найбільш мотивовані люди, які навіть готові їхати за вакциною в інше місто. Тепер, за його словами, лікарям доведеться працювати і з "інертною частиною суспільства", тому процедуру щеплення потрібно зробити максимально доступною та зручною.
За його словами, досвід країн ЄС показує, що вакцинація в аптеках дозволяє розширити кампанію з вакцинації, "достукатися" до значно більшого кола людей, особливо це стосується провінції.
Він зазначив, що пропозиція ще проходить стадію обговорення. У найближчі тижні МОЗ визначиться, наскільки ефективним може бути залучення аптечної мережі до вакцинальної кампанії в реаліях України.
На думку Радуцького, сьогодні варто спробувати всі без винятку варіанти масштабування вакцинації. Ситуація вимагає екстраординарних дій і рішень, впевнений він.
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