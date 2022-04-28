Наскільки жорстким буде локдаун, ВР вирішить цієї п'ятниці

Перед тим, як прийняти рішення щодо локдауну, потрібно зважити всі аргументи, а для цього необхідно ознайомитись з доповіддю Кабміну України, яку він пред'явить 4 грудня.
Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, виступаючи на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, 30 листопада.
Він додав, що в парламент буде запрошений весь Кабінет Міністрів і, зокрема, глава МОЗ Максим Степанов - "для відповідей на питання щодо боротьби з епідемією і можливих варіантів карантинів, локдаунів".
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