Наскільки жорстким буде локдаун, ВР вирішить цієї п'ятниці

13:52 30 листопада Київ, Україна

Перед тим, як прийняти рішення щодо локдауну , потрібно зважити всі аргументи, а для цього необхідно ознайомитись з доповіддю Кабміну України, яку він пред'явить 4 грудня.

Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, виступаючи на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, 30 листопада.

"Відносно години запитань до уряду, звичайно, зараз тема номер один в країні - це медицина, пандемія, можливі варіанти локдаунів. Моя особиста думка, що ... локдаун ... повинен бути спрямований в першу чергу на зниження темпів зростання епідемії і збереження здоров'я кожного українця...", - сказав Корнієнко.

Він додав, що в парламент буде запрошений весь Кабінет Міністрів і, зокрема, глава МОЗ Максим Степанов - "для відповідей на питання щодо боротьби з епідемією і можливих варіантів карантинів, локдаунів".