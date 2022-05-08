На крок ближче до визнання: COVID-сертифікати в «Дії» пройшли техоцінку з боку ЄС

Поки в Україні триває бета-тестування ковідних сертифікатів, Мінцифри працює над їхнім взаємним визнанням з ЄС.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Відзначається, що технічна команда високо оцінила терміни реалізації, точність і відповідність українських COVID-сертифікатів специфікаціям ЄС.
Тепер українські сертифікати повинна визнати Єврокомісія. Після цього буде підписаний меморандум, який дозволить українцям подорожувати з сертифікатами в країни ЄС.
Тепер українські сертифікати повинна визнати Єврокомісія. Після цього буде підписаний меморандум, який дозволить українцям подорожувати з сертифікатами в країни ЄС.
Розробкою і технічною реалізацією спільно займаються команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, ДПСУ.
Він підкреслив, що техоцінювання було вирішальним етапом взаємного визнання цифрових сертифікатів для подорожей. Заступник міністра зазначив, що робота над сертифікатами була оцінена колегами з ЄС "дуже позитивно". "Такі проєкти і є справжнім доказом інтеграції України з ЄС", - додав Вискуб.
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