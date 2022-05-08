На крок ближче до визнання: COVID-сертифікати в «Дії» пройшли техоцінку з боку ЄС

07:31 05 серпня Київ, Україна

Поки в Україні триває бета-тестування ковідних сертифікатів, Мінцифри працює над їхнім взаємним визнанням з ЄС.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"COVID-сертифікати в "Дії" успішно пройшли технічну оцінку в ЄС. На крок ближче до визнання наших COVID-документів в Європі", - написав Федоров.

Відзначається, що технічна команда високо оцінила терміни реалізації, точність і відповідність українських COVID-сертифікатів специфікаціям ЄС.



Тепер українські сертифікати повинна визнати Єврокомісія. Після цього буде підписаний меморандум, який дозволить українцям подорожувати з сертифікатами в країни ЄС.

"Уже скоро українці зможуть повернутися до звичного, "доковідного" життя з подорожами і бізнес-зустрічами з іноземними партнерами", - пообіцяв віцепрем'єр - глава Мінцифри Михайло Федоров.

Розробкою і технічною реалізацією спільно займаються команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, ДПСУ.

"Повірте, це був дійсно складний і дуже комплексний іспит, особливо в частині реалізації кваліфікованого електронного підпису і офлайн/онлайн-верифікації документів", - описав перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб процес оцінювання сертифікатів в Facebook.

Він підкреслив, що техоцінювання було вирішальним етапом взаємного визнання цифрових сертифікатів для подорожей. Заступник міністра зазначив, що робота над сертифікатами була оцінена колегами з ЄС "дуже позитивно". "Такі проєкти і є справжнім доказом інтеграції України з ЄС", - додав Вискуб.