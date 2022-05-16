На майбутніх переговорах Зеленський і Меркель обговорять Північний потік-2

18:18 11 серпня Київ, Україна

Стали відомі питання, які будуть обговорюватися на майбутній зустрічі президента Володимира Зеленського з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель 22 серпня. Про це сьогодні, 11 серпня, повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров. Перш за все Зеленський має намір обговорити питання виконання зобов'язань, які Берлін узяв на себе в рамках угоди з США по Північному потоку-2.

"Ангела Мергель і Володимир Зеленський будуть говорити про те, як конкретно Німеччина гарантуватиме виконання тих зобов'язань, які дала на випадок, якщо Росія після запуску Північного потоку-2 спробує якимось чином зловживати своїм монопольним становищем", - сказав він.

Також сторони обов'язково обговорять теми, пов'язані з безпекою на Донбасі. Зокрема, будуть говорити і про те, як можна реанімувати мирні переговори, розвивати двосторонні відносини.

"Візит Ангели Меркель доводить, що про Україну без України ні слова, і без прямих переговорів з президентом України сучасні найважливіші питання безпеки в Європі не вирішити", - зазначив Никифоров.

При цьому він додав, що поки не відомо, чи прийме Меркель участь у Кримській платформі.