На святковий період з 18 по 28 червня в Україні ввели 21 додатковий поїзд

19:32 18 червня Київ, Україна

Як повідомили сьогодні, 18 червня, на сайті Укрзалізниці, відсьогодні вводиться 21 додатковий поїзд, оскільки очікується значне збільшення пасажиропотоку в найближчі тижні, на які випадають вихідні дні у зв'язку з святкуванням Трійці та Дня Конституції.

"З 18 червня по 28 червня вже придбано понад 600 тисяч проїзних документів. Для перевезення понад пів мільйона пасажирів на святкові дні призначений 21 додатковий поїзд і 58 додаткових рейсів, що дозволяє запропонувати пасажирам ще більше ніж 50 тисяч місць", - йдеться в повідомленні.

Також Укрзалізниця додала склади поїздів на 64 вагони, що дорівнює місткості 4 пасажирських поїздів.

У компанії додали, що найпопулярнішими напрямками на свята для українців традиційно є: Київ - Херсон, Київ - Одеса, Київ - Бердянськ, Київ - Генічеськ, Дніпро - Одеса, Львів - Одеса, Харків - Одеса, Харків - Херсон.

Крім того, Укрзалізниця з 3 липня відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті Київ - Одеса - Київ. Поїзд Тарпан за тим же маршрутом курсуватиме з 26 червня, щодня до кінця літа.