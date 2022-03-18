На святковий період з 18 по 28 червня в Україні ввели 21 додатковий поїзд

Як повідомили сьогодні, 18 червня, на сайті Укрзалізниці, відсьогодні вводиться 21 додатковий поїзд, оскільки очікується значне збільшення пасажиропотоку в найближчі тижні, на які випадають вихідні дні у зв'язку з святкуванням Трійці та Дня Конституції.
Також Укрзалізниця додала склади поїздів на 64 вагони, що дорівнює місткості 4 пасажирських поїздів.
У компанії додали, що найпопулярнішими напрямками на свята для українців традиційно є: Київ - Херсон, Київ - Одеса, Київ - Бердянськ, Київ - Генічеськ, Дніпро - Одеса, Львів - Одеса, Харків - Одеса, Харків - Херсон.
Крім того, Укрзалізниця з 3 липня відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті Київ - Одеса - Київ. Поїзд Тарпан за тим же маршрутом курсуватиме з 26 червня, щодня до кінця літа.
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