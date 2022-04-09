На одній із земель Німеччини оголошено надзвичайний стан через хакерську атаку

12:12 11 липня Київ, Україна

Одна з федеральних земель Німеччини зазнала найпотужнішої кібератаки, наслідки якої на сьогодні передбачити неможливо.

Про це пише Deutsche Welle.



У суботу, 10 липня, влада району Ангальт-Биттерфельд у федеральній землі Саксонія-Ангальт пішла на оголошення режиму надзвичайного стану через неможливість відновлення роботи серверів місцевої адміністрації.



Кіберзлочинці почали атакувати комп'ютерну систему адміністрації району ще в минулий вівторок. В результаті влада округу, населення якого становить близько 157 000 осіб, більше не може проводити соціальні виплати.

"Ми практично повністю паралізовані - і так буде протягом найближчого тижня", - заявив представник місцевої влади.

Крім того, за його словами, поки що неможливо передбачити подальші наслідки цих кібератак.



Режим надзвичайної ситуації оголошено для того, щоб мати можливість швидше реагувати, пояснив представник округу.



Федеральне управління з інформаційної безпеки (BSI) говорить, що його фахівці знаходяться на місці події.



"У Німеччині були випадки кібератак на муніципалітети, але жоден з них не був оголошений катастрофою", - сказала прессекретарка відомства.



Влада району не стала розголошувати подробиці про нападників, пояснивши це розслідуванням поліції. Кілька серверів були заражені з поки невідомого джерела. В результаті зашифрована поки невстановлена кількість файлів.



Втім, всі критично важливі системи були відімкнені від мережі, щоб запобігти можливому витоку даних.



Фахівці підозрюють, що тут знову мова йде про випадок шантажу. Зазвичай в таких випадках зловмисники шифрують дані і дешифрують їх тільки після сплати необхідної суми.