На непідконтрольні території прибув вантаж гуманітарної допомоги з РФ

30 липня на окуповані території Донбасу прибув 97-й за рахунком гуманітарний конвой МНС Російської Федерації. Як пишуть сепаратистські ЗМІ, в так звані ЛНР і ДНР доставлено близько 65 тонн ліків для лікування онкологічних, онкогематологічних захворювань, вакцини для проведення планових щеплень, а також витратні матеріали для гемодіалізу.

Примітно, що в попередній раз гумконвой приїжджав до Донецька та Луганська 19 грудня минулого року.

Деякі політичні експерти висловили стурбованість, що після отримання гумконвоя, можуть поновитися обстріли.