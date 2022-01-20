На Луганщині загасили вогонь, а на Харківщині - локалізували

Боротьба з масштабними пожежами в Харківській і Луганській областях триває. На жаль, суха спекотна погода та вітри ускладнюють роботу пожежних підрозділів. Згідно з сьогоднішнім ранковим зведенням ДСНС, біля с.Болотене Станично-Луганського району загашено осередкове загоряння сухостою трави. На Харківщині біля с.Вороб’ївка Дворічанського району вдалося локалізувати лісову пожежу, поблизу села ліквідована, а пожежа в лісовому масиві поблизу села в Харківській області локалізована.
Зокрема, пожежі сухої трави та лісових насаджень в Новоайдарському районі (с.Лобачево і с.Лопаскіно), які виникли 2 вересня, локалізовані. Відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління сухої трави. Станом на 7:00 ранку загрози населеним пунктам немає.
Всього на території Луганської області до гасіння пожеж залучено 200 осіб та 53 одиниці техніки, з них від ДСНС 167 осіб особового складу та 38 одиниць техніки.
Своєю чергою на Харківщині пожежа в лісовому масиві поблизу села Вороб'ївка Дворічанського району, яка виникла 2 вересня, локалізована. Загальна площа пожежі становить 500 га (з них 100 га верхової пожежі).
До гасіння залучалися 205 осіб і 39 одиниць техніки, з них від ДСНС 105 осіб особового складу та 23 одиниці техніки, у тому числі вертоліт Мі-8, яким 4 вересня здійснено 12 скидів води (24 т).
Нагадаємо, що раніше на Харківщині через пожежі оголосили НС. Присвоєння пожежам статусу надзвичайної ситуації буде сприяти отриманню компенсацій жителями за згоріле житло.
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