На Луганщині оголошено надзвичайну ситуацію

14:25 01 жовтень Київ, Україна

Через масштабні пожежі в Луганській області оголошено надзвичайну ситуацію, вогонь охопив близько 10 тисяч гектарів. До гасіння залучена авіація після отримання гарантій безпеки від сепаратистів.

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Луганській області визнала лісові пожежі надзвичайною ситуацією природного характеру, повідомили в пресслужбі Луганської ОДА у четвер, 1 жовтня.

"Надзвичайна подія, що виникла 30 вересня в результаті пожежі на території Сіверськодонецького та Новоайдарського лісомисливського господарства, комісією попередньо класифікована як надзвичайна ситуація регіонального рівня природного характеру з погрозою поширення та набуття ознак надзвичайної ситуації державного рівня. У Станично-Луганському районі - як надзвичайну ситуацію об'єктового рівня природного характеру", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив губернатор області Сергій Гайдай, для гасіння пожеж були отримані гарантії тиші від сепаратистів.

"Як тільки ми отримали листа, літаки відразу почали гасити пожежі. Їх на цей момент три, один гвинтокрил і ще один буде додатково залучено", - зазначив він.

За останніми даними, вогонь охопив близько 10 тисяч га, 9 осіб загинули, близько тисячі евакуйовані, пошкоджено до 300 будинків.