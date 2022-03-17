На карантині в Новій Зеландії: російські та українські моряки стали заручниками COVID-19

18:06 20 жовтня Київ, Україна

Група з 440 моряків з України та Росії потрапила в ізоляцію в новозеландському місті Крайстчерч. Вони розміщені в готелі Sudima. Про це повідомляє портал ODT з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Нової Зеландії у вівторок, 20 жовтня.