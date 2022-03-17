На карантині в Новій Зеландії: російські та українські моряки стали заручниками COVID-19

Група з 440 моряків з України та Росії потрапила в ізоляцію в новозеландському місті Крайстчерч. Вони розміщені в готелі Sudima. Про це повідомляє портал ODT з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Нової Зеландії у вівторок, 20 жовтня.
Група моряків прилетіла в Нову Зеландію двома авіарейсами з Москви і транзитом через Сінгапур.
У 11 осіб з цієї групи виявили коронавірус, незважаючи на попередні негативні тести, з якими вони прилетіли. Крім того, ситуація зі станом здоров'я ще 14 моряків залишається під питанням - проводиться перевірка. Вся група знаходиться на карантині.
"Вживаються всі відповідні заходи в галузі охорони здоров'я. На об'єктах дотримуються суворих процесів профілактики та контролю, щоб мінімізувати ризик для населення і персоналу", - заявили в Міністерстві.
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