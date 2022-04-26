На Херсонщині виявлено наркоплантацію c рекордним посівом конопель

15:44 26 липня Київ, Україна

На території покинутої птахоферми недалеко від села Преображенка в Херсонській області, правоохоронці виявили рекордний посів конопель вартістю більше ніж 300 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.





Рослини, які є гібридними коноплями з підвищеним вмістом канабіноїдів, були висіяні за допомогою спеціальної сільськогосподарської техніки.

Уздовж грядок з коноплею було прокладено крапельне зрошення, також рослини ретельно оброблялися проти бур'янів. Для виявлення сторонніх осіб зловмисники неподалік від посіву встановили сторожову вежу з озброєним охоронцем.

Правоохоронці викрили групу осіб, причетних до вирощування конопель у великій кількості. Всього було вилучено 34 700 кущів нарковмісних рослин.

Поліціянти затримали чотирьох громадян у віці від 26 до 57 років, підозрюваних в причетності до незаконного вирощування нарковмісних рослин.

Тривають необхідні слідчо-розшукові заходи. Встановлюються власник земельної ділянки, організатор злочинної групи та шляхи реалізації наркосировини.