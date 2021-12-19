На кордоні почалася спільна спецоперація України і Білорусі

18:51 31 липень Київ, Україна

На українсько-білоруському кордоні почалася щорічна спецоперація, яка проводиться за домовленістю прикордонних відомств двох країн. У Держприкордонслужбі України розповіли про те, що вона буде тривати три місяці і завершиться в кінці жовтня.

«У рамках протидії протиправній діяльності на українсько-білоруській ділянці державного кордону з середини липня цього року почалася спільна спеціальна прикордонна операція Зубр-2020 ... Нинішні заходи триватимуть до кінця жовтня », - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Відзначається, що така спецоперація проводиться щорічно за домовленістю прикордонних відомств.

Після підготовчого зараз проходить основний етап операції: відбуваються оперативно-розшукові, профілактичні, режимні та інші заходи як поза пунктами пропусків, так і в них по виявленню та припиненню протиправної діяльності на держкордоні.

«Забезпечується моніторинг обстановки в прикордонних районах і на шляхах міжнародного сполучення. До патрулювання державного кордону, крім прикордонних нарядів, залучається пілотована і безпілотна авіація », - додали прикордонники.

На рівні прикордонних загонів відбувається регулярний обмін інформацією.

Крім того, вчора прикордонники Білорусі повідомили ДПСУ про посилення прикордонного режиму на спільній ділянці кордону. Зокрема, білоруські прикордонники вживають додаткових заходів контролю за порядком відвідування і перебування громадян в прикордонній зоні і прикордонній смузі.

Нагадаємо, вчора Україна і Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму, щоб не допустити дестабілізації обстановки в обох країнах.