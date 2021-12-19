На кордоні почалася спільна спецоперація України і Білорусі

На українсько-білоруському кордоні почалася щорічна спецоперація, яка проводиться за домовленістю прикордонних відомств двох країн. У Держприкордонслужбі України розповіли про те, що вона буде тривати три місяці і завершиться в кінці жовтня.
Відзначається, що така спецоперація проводиться щорічно за домовленістю прикордонних відомств.
Після підготовчого зараз проходить основний етап операції: відбуваються оперативно-розшукові, профілактичні, режимні та інші заходи як поза пунктами пропусків, так і в них по виявленню та припиненню протиправної діяльності на держкордоні.
На рівні прикордонних загонів відбувається регулярний обмін інформацією.
Крім того, вчора прикордонники Білорусі повідомили ДПСУ про посилення прикордонного режиму на спільній ділянці кордону. Зокрема, білоруські прикордонники вживають додаткових заходів контролю за порядком відвідування і перебування громадян в прикордонній зоні і прикордонній смузі.
Нагадаємо, вчора Україна і Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму, щоб не допустити дестабілізації обстановки в обох країнах.
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