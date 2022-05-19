На фінансування медицини уряд виділив 160 млрд грн
15:39 16 грудня Київ, Україна
Денис Шмигаль розповів про бюджет, виділений на фінансування медичного сектора, а також про підвищення зарплат медикам протягом 2021 року.
"Основне збільшення витрат припадає на медицину і освіту. У 2021 році в Україні будуть рекордні витрати на медицину в обсязі практично 160 млрд грн, на 30 млрд грн більше, ніж у цьому році, і майже на 65 млрд більше, ніж в 2019-му. За два роки фінансування медицини зросте більш ніж на 60%", - сказав він в ході засідання уряду в Києві в середу.
Прем'єр додав, що в 2021 році зарплати медикам підвищать на 30%.
"Витрати на медицину в розмірі 5% ВВП будуть досягнуті вже в 2023 році", - уточнив Шмигаль. "При цьому на наступний рік ми плануємо дообладнати 210 приймальних відділень опорних лікарень, закупити майже 450 швидких. Фінансування боротьби з коронавірусом буде забезпечено на належному рівні. Держава продовжить забезпечувати безкоштовне лікування і всі витрати на зарплати медиків", - додав прем'єр.
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