Венеціанська комісія дасть висновок за запитом Зеленського після 7 грудня

10:11 01 грудня Київ, Україна

У пресслужбі Венеціанської комісії 1 листопада повідомили, що спрямовані 25 листопада запити глави України Володимира Зеленського з проханням про проведення термінової оцінки конституційної ситуації і антикорупційного законодавства комісія розгляне і дасть висновок вже на наступному тижні.



"Після віртуальних зустрічей з владою і зацікавленими сторонами обидва висновки будуть опубліковані на тижні після 7 грудня і згодом представлені на 125-му пленарному засіданні 11-12 грудня для затвердження, очікується, що розгляд українського питання відбудеться з 11:30 до 12:00 за місцевим часом", - сказано в повідомленні.



У листі голові Венеціанської комісії Джанні Букіккіо Зеленський зазначив, що останні рішення КС щодо базового для антикорупційної інфраструктури України законодавства призвели до серйозної конституційної кризи.



Він попросив комісію дати висновок про прийняття рішення суддями КС при наявності можливого конфлікту інтересів, про дотримання судом процедури розгляду справи та ухвалення рішення, зокрема, щодо його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання.



Зеленський попросив комісію розглянути його звернення в прискореному режимі, "з огляду на нагальну необхідність пошуку збалансованого рішення для виходу з конституційної кризи".



Венеціанська комісія - її офіційна назва Європейська комісія за демократію через право - це консультативний орган з конституційного права, створений при Раді Європи в 1990 році. Її сесії проходять у Венеції, звідси і неофіційна назва комісії.