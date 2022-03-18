На двох росіян і підрозділ ГРУ накладені санкції ЄС

Проти двох громадян Росії і ГРУ Росії Європейським Союзом і урядом Великобританії введені санкції і пред'явлені звинувачення в участі в кібератаці на Бундестаг в 2015 році.
Про це йдеться в заяві Ради ЄС.
Санкції вводяться щодо Ігоря Костюкова та Дмитра Бадіна.
Аналогічне рішення прийняла Великобританія.
Нагадаємо, хакер під ніком Scaramouche 8 травня 2015 року в результаті кібератаки на комп'ютер канцлерки Німеччини Ангели Меркель отримав доступ до двох її електронних поштових адрес.
Слідство вважає, що за хакерською атакою стоїть російська військова розвідка. При цьому 5 травня Генпрокуратура ФРН оголосила в міжнародний розшук росіянина Дмитра Бадіна, звинувативши його в причетності до кібератаки на мережі Бундестагу.
Російська сторона неодноразово відкидала підозри в причетності до хакерських нападів. Жодне з силових відомств ФРН ніколи не надавало доказів на підтримку версії ЗМІ про зв'язки кіберзлочинців з Москвою.
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