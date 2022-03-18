На двох росіян і підрозділ ГРУ накладені санкції ЄС

18:44 22 жовтня Київ, Україна

Проти двох громадян Росії і ГРУ Росії Європейським Союзом і урядом Великобританії введені санкції і пред'явлені звинувачення в участі в кібератаці на Бундестаг в 2015 році.

Про це йдеться в заяві Ради ЄС.

"Рада сьогодні ввела обмежувальні заходи відносно двох фізичних осіб та одного органу, які несли відповідальність або брали участь в кібератаці на федеральний парламент Німеччини в квітні і травні 2015 року. Ця кібератака була націлена на інформаційну систему парламенту і вплинула на її здатність функціонувати протягом кількох днів. Був викрадений значний обсяг даних, а також пошкоджені поштові акаунти кількох членів парламенту, в тому числі канцлерки Ангели Меркель", - йдеться в повідомленні.

Санкції вводяться щодо Ігоря Костюкова та Дмитра Бадіна.



Аналогічне рішення прийняла Великобританія.



Нагадаємо, хакер під ніком Scaramouche 8 травня 2015 року в результаті кібератаки на комп'ютер канцлерки Німеччини Ангели Меркель отримав доступ до двох її електронних поштових адрес.



Слідство вважає, що за хакерською атакою стоїть російська військова розвідка. При цьому 5 травня Генпрокуратура ФРН оголосила в міжнародний розшук росіянина Дмитра Бадіна, звинувативши його в причетності до кібератаки на мережі Бундестагу.



Російська сторона неодноразово відкидала підозри в причетності до хакерських нападів. Жодне з силових відомств ФРН ніколи не надавало доказів на підтримку версії ЗМІ про зв'язки кіберзлочинців з Москвою.