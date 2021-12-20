На довиборах до ВР в Івано-Франківській області переміг Василь Вірастюк

09:35 04 квітень Київ, Україна

Нарешті закінчився підрахунок голосів на довиборах до ВР на Прикарпатті. З мінімальним відривом перемогу здобув силач-спортсмен Вірастюк. Депутатом Верховної Ради від 87-ого виборчого округу в Івано-Франківській області обрано кандидата від партії Слуга народу Василя Вірастюка. Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.

Опрацьовано 100% протоколів.

За Василя Вірастюка проголосував 31,25% виборців (15 076 голосів).

За кандидата від партії За майбутнє Олександра Шевченка свої голоси віддали 29,69% тих, хто проголосував (14 327 голосів).

Руслан Кошулинський від партії Всеукраїнське об'єднання Свобода набрав 28,86% (13 927 голосів).

Як повідомлялося раніше, на Прикарпатті спецзагін оточив приміщення окружкому. Всіх, хто не мав відношення до виборчого процесу, виводили з приміщення.

До цього стало відомо, що Верховна Рада призначила дату виборів мера Харкова. Вони відбудуться в жовтні поточного року. ЦВК має визначити обсяг бюджетних видатків для цього.