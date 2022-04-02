На Донбасі загинув український боєць, ще троє військовослужбовців отримали поранення

Вчора, 5 липня, внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув український військовослужбовець, ще троє бійців отримали поранення. Тристороння контактна група (ТКГ) збирає засідання.
Про це повідомляє пресслужба української делегації.
Як зазначається, українські захисники були терміново евакуйовані і доставлені до лікувального закладу.
На місці події працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.
Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого майора Бродівського Богдана Віталійовича, заступника начальника тилу логістики бригади.
Українська делегація в Тристоронній контактній групі відреагувала на загострення ситуації на Донбасі, яке призвело до загибелі військовослужбовців.
Як відзначили в делегації, найнебезпечнішим є те, що під обстріл проросійських бойовиків потрапляють ще й населені пункти, зокрема, Авдіївка. Крім того, на Донбасі через порушення режиму припинення вогню гинуть українські військові.
Крім того, як зазначили в делегації, питання грубих порушень режиму припинення вогню буде поставлене в ході консультацій в рамках нормандського формату.
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