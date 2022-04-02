На Донбасі загинув український боєць, ще троє військовослужбовців отримали поранення

07:17 06 липня Київ, Україна

Вчора, 5 липня, внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув український військовослужбовець, ще троє бійців отримали поранення. Тристороння контактна група (ТКГ) збирає засідання.

Про це повідомляє пресслужба української делегації.

"Вчора, 05 липня, озброєні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав вибухове поранення, несумісне з життям, троє отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, українські захисники були терміново евакуйовані і доставлені до лікувального закладу.



На місці події працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.



Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого майора Бродівського Богдана Віталійовича, заступника начальника тилу логістики бригади.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі відреагувала на загострення ситуації на Донбасі, яке призвело до загибелі військовослужбовців.



Як відзначили в делегації, найнебезпечнішим є те, що під обстріл проросійських бойовиків потрапляють ще й населені пункти, зокрема, Авдіївка. Крім того, на Донбасі через порушення режиму припинення вогню гинуть українські військові.

"Відповідні ноти протесту спрямовані в ОБСЄ, українська делегація в ТКГ почне сьогодні своє засідання з цієї теми, використовуючи свої дипломатичні можливості для повернення до повного дотримання режиму припинення вогню", - заявили в пресслужбі делегації.

Крім того, як зазначили в делегації, питання грубих порушень режиму припинення вогню буде поставлене в ході консультацій в рамках нормандського формату.