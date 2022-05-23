На Донбасі за добу зафіксовано 84 порушення перемир'я

08:59 19 грудня Киев, Украина

За даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, кількість порушень перемир'я на Донбасі збільшилася. Так, у звіті Місії зазначено, що тільки за добу 17 грудня в зоні ООС було відзначено 63 порушення по Донецькій області та 21 порушення по Луганській області.

Серед задокументованих порушень в Донецькій області - 30 невстановлених вибухів поблизу Широкиного і 19 - поблизу Донецької фільтрувальної станції. Для порівняння, за попередній звітний період в регіоні було зафіксовано 28 порушень перемир'я.

У Луганській області Спеціальна моніторингова місія зафіксувала 21 порушення режиму припинення вогню, в тому числі два вибухи невизначеного походження біля населеного пункту Калинове, тоді як раніше було задокументовано 18 порушень.

Всього з початку дії нового перемир'я на Донбасі, яке набрало чинності 27 липня, місія ОБСЄ зафіксувала 3852 порушення режиму припинення вогню. Серед них - 1819 вибухів, 1818 черг і окремих пострілів, 119 снарядів в польоті, 55 дульних спалахів, 41 запуск освітлювальних ракет.

Як повідомлялося, 17 грудня близько 17:40 в результаті снайперського вогню отримав поранення військовослужбовець однієї з українських механізованих бригад в районі Авдіївки. Бійця відправили в госпіталь, його стан стабільний.