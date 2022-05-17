На Донбасі за добу противник здійснив п'ять обстрілів, є поранений

07:58 13 серпня Київ, Україна

Як повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил, за минулу добу на Донбасі в зоні дій ООС противник п'ять разів обстріляв позиції ЗСУ. В результаті ворожих обстрілів був поранений український військовослужбовець.

"В результаті обстрілу один військовий отримав вогнепальне поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ворог відкривав вогонь біля Пісків зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Новомихайлівки противник тричі обстрілював позиції ЗСУ зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Південного сепаратисти вели вогонь з мінометів 82-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і зі станкових протитанкових гранатометів.

Додамо, СБУ проведе масштабні навчання на Донбасі. Тренування будуть проходити протягом місяця в умовах, максимально наближених до реальних. Буде використовуватися вогнепальна зброя і бронетехніка.