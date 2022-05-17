На Донбасі за добу противник здійснив п'ять обстрілів, є поранений

Як повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил, за минулу добу на Донбасі в зоні дій ООС противник п'ять разів обстріляв позиції ЗСУ. В результаті ворожих обстрілів був поранений український військовослужбовець.
Відзначається, що ворог відкривав вогонь біля Пісків зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Новомихайлівки противник тричі обстрілював позиції ЗСУ зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У напрямку Південного сепаратисти вели вогонь з мінометів 82-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і зі станкових протитанкових гранатометів.
Додамо, СБУ проведе масштабні навчання на Донбасі. Тренування будуть проходити протягом місяця в умовах, максимально наближених до реальних. Буде використовуватися вогнепальна зброя і бронетехніка.
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