На Донбасі за добу 12 обстрілів, поранений один боєць ЗСУ

08:52 29 травень Київ, Україна

Згідно з ранковим зведенням штабу операції Об'єднаних сил від 29 травня, за минулу добу з боку сепаратистів було здійснено 12 обстрілів позицій ЗСУ. Пресцентр ООС повідомляє також про одного пораненого українського бійця.

Зазначено, що ворог застосовував міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, протитанкові ракетні комплекси і стрілецьку зброю.

Відзначається, що в районі Гранітного по українських позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.

Також обстріли фіксувалися біля населених пунктів Авдіївка, Водяне, Причепилівка, Павлопіль, Мар'їнка, Широкине, Новомихайлівка, Новотошківське, Північне і Піски.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення. Йому оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - задовільний", - розповіли в штабі.

Також стверджується, що українські військовослужбовці відкривали у відповідь вогонь.

Станом на 7:00 ранку суботи ворожих обстрілів не зафіксували.

Нагадаємо, за добу 27 травня на Донбасі зафіксували дев'ять обстрілів з боку сепаратистів. Один боєць загинув від кулі снайпера і ще один поранений.

Також стало відомо, що загиблий - Максим Польовий - командир батальйону 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади.