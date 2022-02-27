На Донбасі за добу 12 обстрілів, поранений один боєць ЗСУ

Згідно з ранковим зведенням штабу операції Об'єднаних сил від 29 травня, за минулу добу з боку сепаратистів було здійснено 12 обстрілів позицій ЗСУ. Пресцентр ООС повідомляє також про одного пораненого українського бійця.
Зазначено, що ворог застосовував міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, протитанкові ракетні комплекси і стрілецьку зброю.
Відзначається, що в районі Гранітного по українських позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.
Також обстріли фіксувалися біля населених пунктів Авдіївка, Водяне, Причепилівка, Павлопіль, Мар'їнка, Широкине, Новомихайлівка, Новотошківське, Північне і Піски.
Також стверджується, що українські військовослужбовці відкривали у відповідь вогонь.
Станом на 7:00 ранку суботи ворожих обстрілів не зафіксували.
Нагадаємо, за добу 27 травня на Донбасі зафіксували дев'ять обстрілів з боку сепаратистів. Один боєць загинув від кулі снайпера і ще один поранений.
Також стало відомо, що загиблий - Максим Польовий - командир батальйону 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади.
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