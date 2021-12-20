На Донбасі ворог продовжує стрілянину, травмовано двоє бійців ВСУ

Сепаратистські бандформування як і раніше продовжують порушувати умови перемир'я на Донбасі. Так, за зведеннями штабу Операції об'єднаних сил (ООС), за минулу добу противник тричі зробив обстріл наших позиції зі стрілецької зброї.

При цьому в штабі кажуть, що обстріли були "неприцільно". Зокрема, сепаратисти порушували перемир'я біля Пєсков.

"Українські воїни на провокації не піддалися і вогонь у відповідь не відкривали", - сказано в повідомленні.

Втрат в результаті обстрілів немає, але за минулу добу двоє українських бійців травмувалися. Один отримав осколкові поранення, зачепивши ногою невідомий вибуховий пристрій, а другий захисник - травмував руку на одному з опорних пунктів.

"Обидва військовослужбовці оперативно були доставлені в лікувальні установи, де їм надали належну медичну допомогу. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються", - підкреслили в штабі ООС.

З початку поточної доби обстрілів в районі операції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, що раніше в Міноборони розповіли про перемир'я на Донбасі. Українські військові перебувають напоготові до адекватного реагування на провокації і в разі виникнення загрози з боку сепаратистів.

Також повідомлялося, що ОБСЄ виявила 225 порушень перемир'я на Донбасі. Спостерігачі ОБСЄ підтвердили поранення мирного жителя Мар'їнки. Він отримав поранення лівої руки шрапнеллю.