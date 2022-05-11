На Донбасі ведеться активна російська пропаганда серед дитячого населення

На окупованих російськими бойовиками територіях Донбасу регулярно проводиться політика з мілітаризації дитячого населення.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук уповноважена ВР з прав людини Людмила Денисова.
Окупаційні адміністрації перепрофілюють навчальні заклади середньої освіти в кадетські корпуси військового і козацького типу, впроваджуючи компонент, заснований на принципах пропаганди ідеології, спрямованої на формування стійкого негативного ставлення до України, а також нав'язування певних принципів віросповідання.
"На тимчасово окупованій території Луганської області поки функціонує 33 кадетських класи, де посилено вивчаються предмети військової підготовки та російського православ'я, а учні зобов'язані носити військово-кадетську форму", - підкреслює Денисова.
"Дії окупаційної адміністрації порушують права дітей, закріплені в статті 8 Конвенції ООН про права дитини, що передбачає збереження своєї індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки і не допускається протизаконне втручання, а також статті 29 Конвенції, згідно з якою освіта дитини має бути спрямована на підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості", - випливає з повідомлення омбудсмена.
"Для захисту прав дітей, звернулася до голови Представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні з проханням сприяти дотриманню прав дітей, які проживають на непідконтрольній українській владі території, і запобіганню втягування дітей у збройний конфлікт", - резюмувала Денисова.
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук уповноважена ВР з прав людини Людмила Денисова.
Окупаційні адміністрації перепрофілюють навчальні заклади середньої освіти в кадетські корпуси військового і козацького типу, впроваджуючи компонент, заснований на принципах пропаганди ідеології, спрямованої на формування стійкого негативного ставлення до України, а також нав'язування певних принципів віросповідання.
"На тимчасово окупованій території Луганської області поки функціонує 33 кадетських класи, де посилено вивчаються предмети військової підготовки та російського православ'я, а учні зобов'язані носити військово-кадетську форму", - підкреслює Денисова.
"Дії окупаційної адміністрації порушують права дітей, закріплені в статті 8 Конвенції ООН про права дитини, що передбачає збереження своєї індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки і не допускається протизаконне втручання, а також статті 29 Конвенції, згідно з якою освіта дитини має бути спрямована на підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості", - випливає з повідомлення омбудсмена.
"Для захисту прав дітей, звернулася до голови Представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні з проханням сприяти дотриманню прав дітей, які проживають на непідконтрольній українській владі території, і запобіганню втягування дітей у збройний конфлікт", - резюмувала Денисова.
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