На Донбасі збільшилася кількість обстрілів. Вогонь у відповідь ЗСУ

08:53 13 грудня Київ, Україна

Недовго тривало відносне затишшя в зоні операції Об'єднаних сил. Вчора сепаратисти знову розгорнули свою провокаційну діяльність. Як стало відомо з ранкового зведення штабу ООС від 13 грудня, за минулу добу підрозділи сепаратистів шість разів порушили режим тиші на Донбасі. Два бійці ЗСУ отримали поранення.

Так, в районі населених пунктів Верхньоторецьке і Золоте-4 ворог обстріляв українські позиції зі стрілецької зброї.

"Внаслідок пострілів двоє наших воїнів отримали легкі поранення біля Золотого. Військовим оперативно надана перша медична допомога і вони евакуйовані до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Також противник вів вогонь з гранатометів різних систем по позиціях ЗСУ поблизу населених пунктів Луганське, Водяне та Мар'їнка, а біля Новоолександрівки - ще й зі стрілецької зброї.

"Такі зухвалі дії противника підрозділи Об'єднаних сил не залишили без уваги і відкрили вогонь", - відзначили в штабі, додавши, що про порушення режиму припинення вогню з боку сепаратистів було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

З початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Напередодні повідомлялося, що кількість обстрілів на Донбасі знизилася. За добу 11 грудня військові зафіксували всього три випадки порушень, а в попередні дні було вдвічі-втричі більше. Бійці ЗСУ не постраждали.