На Донбасі збільшилася кількість обстрілів. Вогонь у відповідь ЗСУ

Недовго тривало відносне затишшя в зоні операції Об'єднаних сил. Вчора сепаратисти знову розгорнули свою провокаційну діяльність. Як стало відомо з ранкового зведення штабу ООС від 13 грудня, за минулу добу підрозділи сепаратистів шість разів порушили режим тиші на Донбасі. Два бійці ЗСУ отримали поранення.
Так, в районі населених пунктів Верхньоторецьке і Золоте-4 ворог обстріляв українські позиції зі стрілецької зброї.
Також противник вів вогонь з гранатометів різних систем по позиціях ЗСУ поблизу населених пунктів Луганське, Водяне та Мар'їнка, а біля Новоолександрівки - ще й зі стрілецької зброї.
З початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Напередодні повідомлялося, що кількість обстрілів на Донбасі знизилася. За добу 11 грудня військові зафіксували всього три випадки порушень, а в попередні дні було вдвічі-втричі більше. Бійці ЗСУ не постраждали.
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