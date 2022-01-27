На Донбасі українська розвідка допомогла уберегти представників СЦКК і ОБСЄ

Проросійські військові формування за минулу добу продовжували порушувати мінські домовленості. За інформацією пресцентру штабу ООС, за добу вони три рази провели обстріл позицій ЗСУ на Донбасі. На щастя, ніхто з українських бійців не постраждав.

Поблизу Шумів, де повинна була пройти зустріч представників СЦКК і ОБСЄ, і де були надані гарантії безпеки, сепаратисти зі стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових.

У штабі зазначили, що завдяки оперативності українських розвідників, дії противника були спрогнозовані заздалегідь, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об'єднаних сил, а й представників СЦКК і ОБСЄ.

Два обстріли зафіксовані на ділянці фронту поблизу Золотого. Спочатку сепаратисти застосували трасувальні кулі для підпалу трави, а потім зі стрілецької зброї відкрили вогонь по позиціях ЗСУ.

Українські військові зброю у відповідь не застосовували.

З початку поточної доби, 11 вересня, режим припинення вогню зберігається повною мірою.

У прифронтових районах сапери ДСНС України розмінували більше ніж дев'ять гектарів території та передали на знищення 206 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Зокрема, за минулу добу завершено відновлення 18 будинків, ще на 25 об'єктах роботи тривають.

Нагадаємо, в "ДНР" понад тиждень погрожували військовим обстрілом позицій біля селища Шуми. Але після домовленості про спільну інспекцію наказ вирішили скасувати.

Ця інспекція повинна була відбутися вчора о 14:00 за участю представників обох сторін в СЦКК і ОБСЄ.

Пізніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук назвав причину скасування спільної інспекції біля селища Шуми.