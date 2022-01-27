На Донбасі українська розвідка допомогла уберегти представників СЦКК і ОБСЄ

08:11 11 вересень Київ, Україна

Проросійські військові формування за минулу добу продовжували порушувати мінські домовленості. За інформацією пресцентру штабу ООС, за добу вони три рази провели обстріл позицій ЗСУ на Донбасі. На щастя, ніхто з українських бійців не постраждав.

Поблизу Шумів, де повинна була пройти зустріч представників СЦКК і ОБСЄ, і де були надані гарантії безпеки, сепаратисти зі стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових.

У штабі зазначили, що завдяки оперативності українських розвідників, дії противника були спрогнозовані заздалегідь, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об'єднаних сил, а й представників СЦКК і ОБСЄ.

Два обстріли зафіксовані на ділянці фронту поблизу Золотого. Спочатку сепаратисти застосували трасувальні кулі для підпалу трави, а потім зі стрілецької зброї відкрили вогонь по позиціях ЗСУ.

фото: бойцы ВСУ не отвечают на провокационные обстрелы сепаратистов

Українські військові зброю у відповідь не застосовували.

З початку поточної доби, 11 вересня, режим припинення вогню зберігається повною мірою.

У прифронтових районах сапери ДСНС України розмінували більше ніж дев'ять гектарів території та передали на знищення 206 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Зокрема, за минулу добу завершено відновлення 18 будинків, ще на 25 об'єктах роботи тривають.

Нагадаємо, в "ДНР" понад тиждень погрожували військовим обстрілом позицій біля селища Шуми. Але після домовленості про спільну інспекцію наказ вирішили скасувати.

Ця інспекція повинна була відбутися вчора о 14:00 за участю представників обох сторін в СЦКК і ОБСЄ.

Пізніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук назвав причину скасування спільної інспекції біля селища Шуми.