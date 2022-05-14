На Донбасі стали рідше порушувати режим припинення вогню

10:01 12 грудня Київ, Україна

Як стало відомо з ранкового зведення штабу ООС за сьогодні, 12 грудня, в зоні розмежування на Донбасі помітно зменшилася кількість порушень режиму припинення вогню.

За минулу добу було зафіксовано всього три таких порушення, тоді як в попередні дні їх було до 10.

Зокрема, кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета зафіксовані біля Мар'їнки. Зі стрілецької зброї противник вів вогонь по позиціях військових неподалік населених пунктів Водяне і Зайцеве.

Бійці ОС у відповідь вогонь не відкривали, втрат і поранень немає.

З початку поточної доби дотримується режим припинення вогню.

Раніше стало відомо, що бійці ЗСУ отримали премій на 500 млн за дотримання перемир'я.