На Донбасі сепаратисти збільшують кількість обстрілів

08:45 05 червень Київ, Україна

Як повідомляється сьогодні, 5 червня, в ранковому зведенні пресцентру штабу ООС, за минулу добу на Донбасі противник двічі обстріляв позиції ЗСУ. На порушення режиму припинення вогню було дано відповідну відповідь. Втрат серед українських бійців немає.

"Так, недалеко від населеного пункту Піски і Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру", - підкреслили в штабі ООС.

Відзначається, що, використовуючи координаційний механізм, Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

З початку поточної доби найманці не порушували режим припинення вогню.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про один обстріл на добу, перед яким було два дні тиші.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак назвав "гарячі" напрямки на Донбасі. Але в той день обстрілів також не було.