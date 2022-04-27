На Донбасі сепаратисти збільшили кількість порушень перемир'я

08:55 28 листопада Київ, Україна

Як і раніше сепаратистські військові формування на Донбасі продовжують порушувати правила домовленості про перемир'я. Практично щодоби з боку противника лунають постріли. Режим «тиші» на Донбасі залишається дуже хитким.

За зведеннями, що надійшли від пресцентру штабу операції Об'єднаних сил сьогодні, 28 листопада, за останню добу противник шість разів обстріляв позиції ЗСУ.

Три факти порушення режиму припинення вогню зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід.

Так, поблизу Авдіївки ворог вів вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї. Недалеко від населеного пункту Водяне противник застосовував великокаліберний кулемет, а на ділянці біля Дослідного - ручний протитанковий гранатомет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ ворог застосував підствольний гранатомет і стрілецьку зброю, двічі провокував військових поблизу населеного пункту Шуми.

Крім того, вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї противник відкривав неподалік Катеринівки.

Українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

З початку поточної доби режим припинення вогню противник порушив на Приазов'ї, поблизу Водяного.

За даними Генштабу, за чотири місяці перемир'я загинули четверо військових, ще 14 були поранені.