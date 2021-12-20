На Донбасі сепаратисти не припиняють обстріли

Незважаючи на домовленість про повне припинення вогню, проросійські війська продовжують порушувати тишу на Донбасі. Так, за інформацією прес-центру штабу ООС, за минулу добу ворог тричі стріляв у напрямку розташування бійців ВСУ. На щастя, добу пройшли без втрат з нашого боку. Поранених теж немає.

Зокрема, вночі противник один раз вистрілив з ручного протитанкового гранатомета недалеко від населеного пункту Піски. А пізніше, поблизу Майорського ворог спробував спровокувати наших воїнів одним пострілом з підствольного гранатомета. Таку ж тактику застосував і у Луганського. Українські підрозділи у відповідь вогонь не відкривали.

Також повідомляється, що з початку поточної доби з боку незаконних збройних формувань був зафіксований один обстріл.

"Так, двома пострілами з підствольного гранатомета противник провокував наших воїнів поблизу Шумов", - повідомили в штабі, додавши, що у відповідь вогонь українські захисники не відкривали.

Нагадаємо, за добу 3 серпня на Донбасі також зафіксували три обстрілу з боку сепаратистів.

Як повідомлялося, 27 липня вступила в силу домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. За даними штабу, за цей період жоден український військовий не загинув і не був поранений.