На Донбасі сепаратисти дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

08:56 29 листопада Київ, Україна

За останній час на Донбасі спостерігається посилення агресії з боку сепаратистів.

З кожним днем збільшується кількість обстрілів. Згідно з даними сьогоднішнього ранкового зведення, за минулу добу, 28 листопада, ворог дев'ять разів обстріляв наші позиції. Ніхто з бійців ЗСУ не постраждав.

Так, вогнем з великокаліберного кулемета противник намагався спровокувати українських бійців неподалік Луганського. Дві ворожі провокації із застосуванням ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї відзначено поблизу Південного.

Ще чотири порушення режиму припинення вогню задокументовано в районі населеного пункту Водяне. На цій ділянці протягом доби противник застосовував міномети калібру 120 мм і 82 мм, вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

А у вечірній час з боку тимчасово окупованої Ужівки в напрямку Водяного ворог зробив дистанційне мінування позицій українських військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

Крім того, на Приазов'ї задокументовано проліт БПЛА противника типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби безпілотник був пригнічений.

"З початку поточної доби, 29 листопада, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - додали в штабі.

Нагадаємо, за добу 27 листопада сепаратисти шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Тоді українські військові не постраждали.