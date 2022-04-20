На Донбасі сепаратисти дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

За останній час на Донбасі спостерігається посилення агресії з боку сепаратистів.
З кожним днем збільшується кількість обстрілів. Згідно з даними сьогоднішнього ранкового зведення, за минулу добу, 28 листопада, ворог дев'ять разів обстріляв наші позиції. Ніхто з бійців ЗСУ не постраждав.
Так, вогнем з великокаліберного кулемета противник намагався спровокувати українських бійців неподалік Луганського. Дві ворожі провокації із застосуванням ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї відзначено поблизу Південного.
Ще чотири порушення режиму припинення вогню задокументовано в районі населеного пункту Водяне. На цій ділянці протягом доби противник застосовував міномети калібру 120 мм і 82 мм, вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
А у вечірній час з боку тимчасово окупованої Ужівки в напрямку Водяного ворог зробив дистанційне мінування позицій українських військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.
Крім того, на Приазов'ї задокументовано проліт БПЛА противника типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби безпілотник був пригнічений.
Нагадаємо, за добу 27 листопада сепаратисти шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Тоді українські військові не постраждали.
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