На Донбасі різко зросла кількість обстрілів

Як повідомляє пресцентр штабу ООС, вчора різко збільшилася кількість обстрілів з боку проросійських військових формувань. За минулу добу на Донбасі сепаратистські війська провели 15 пострілів в бік українських позицій. Серед українських бійців ніхто не постраждав.
Відзначається, що неподалік населених пунктів Новгородське, Мар'їнка та Дослідне сепаратисти відкривали вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го і 120-го калібрів, а біля селища Невельське - ще і з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У передмісті населених пунктів Водяне, що в Донецькій області, Луганське та Новоолександрівка ворог зробив обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а біля селища Майорськ - зі стрілецької зброї.
Поблизу селищ Тарамчук і Красногорівка противник застосував станкові протитанкові гранатомети, а біля Пісків - підствольні гранатомети і стрілецьку зброю. У районі населеного пункту Майорськ ворог зробив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед українських захисників за минулу добу немає.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 17 квітня, з боку сепаратистів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, недалеко Водяного, що в Донецькій області, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Бойових втрат за поточну добу немає.
Нагадаємо, за добу 15 квітня на Донбасі зафіксували сім обстрілів. Втрат серед українських військових не було.
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