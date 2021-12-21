На Донбасі різко зросла кількість обстрілів

08:20 17 квітень Київ, Україна

Як повідомляє пресцентр штабу ООС, вчора різко збільшилася кількість обстрілів з боку проросійських військових формувань. За минулу добу на Донбасі сепаратистські війська провели 15 пострілів в бік українських позицій. Серед українських бійців ніхто не постраждав.

Відзначається, що неподалік населених пунктів Новгородське, Мар'їнка та Дослідне сепаратисти відкривали вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го і 120-го калібрів, а біля селища Невельське - ще і з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У передмісті населених пунктів Водяне, що в Донецькій області, Луганське та Новоолександрівка ворог зробив обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а біля селища Майорськ - зі стрілецької зброї.

Поблизу селищ Тарамчук і Красногорівка противник застосував станкові протитанкові гранатомети, а біля Пісків - підствольні гранатомети і стрілецьку зброю. У районі населеного пункту Майорськ ворог зробив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед українських захисників за минулу добу немає.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку, 17 квітня, з боку сепаратистів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, недалеко Водяного, що в Донецькій області, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Бойових втрат за поточну добу немає.

Нагадаємо, за добу 15 квітня на Донбасі зафіксували сім обстрілів. Втрат серед українських військових не було.