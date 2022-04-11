На Донбасі противник п'ять разів за добу порушив умови перемир'я

10:43 14 листопада Київ, Україна

Як повідомила вранці, 14 листопада, пресслужба штабу операції Об'єднаних сил, за минулу добу противник продовжив порушувати умови перемир'я на Донбасі. В сторону українських військових укріплень було скоєно п'ять обстрілів.

Згідно з повідомленням, ворог застосував міномет калібру 82 міліметри поблизу Кам'янки.

Неподалік Водяного були зафіксовані постріли з автоматичного станкового гранатомета і ручного протитанкового гранатомета.

А в районі Мар'їнки стріляв снайпер.

В районі Шумів сепаратисти застосували безпілотник, обладнаний для скидання пострілу ВОГ-17. БПЛА противника був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби.

З початку поточної доби порушень не зафіксовано.

Відзначимо, двома днями раніше в результаті порушень перемир'я був поранений військовий.