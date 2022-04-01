На Донбасі тривають провокаційні обстріли

09:07 08 листопада Київ, Україна

Порушення умов Мінських домовленостей стали звичайними для сепаратистів на Донбасі. Так, за даними з ранкового зведення штабу операції Об'єднаних сил, за минулу добу з боку противника було зафіксовано одне порушення режиму тиші. В результаті вчиненого сепаратистами обстрілу українські військовослужбовці не постраждали.

Зазначено, що ворог застосував стрілецьку зброю недалеко від населеного пункту Гнутове. Ця вогнева провокація супротивника не несла загрози українським захисникам. Підрозділи ООС зброю у відповідь не застосовували.

З початку поточної доби на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, за добу 6 листопада на Донбасі зафіксували два обстріли з боку сепаратистів - біля Авдіївки і Новолуганського. Бійці ЗСУ не постраждали.