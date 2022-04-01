На Донбасі загинув боєць аеромобільної бригади ЗСУ

12:16 08 листопада Київ, Україна

Як стало відомо з опублікованої в Telegram інформації, не всі втрати особового складу ЗСУ в зоні ООС стають відомими. За заявою нашої групи в Тристоронній контактній групі (ТКГ), на Луганщині загинув один з бійців аеромобільної бригади ЗСУ. Про загибель десантника повідомила українська делегація ТКГ сьогодні, 8 листопада.

"7 листопада в Луганській області загинув військовослужбовець однієї з наших аеромобільних бригад. За попередніми даними, причина смерті не бойова, можливо, самогубство. Слідство проводиться працівниками Національної поліції. Спекуляції щодо "...можливого приховання бойових втрат керівництвом ЗСУ", які поширили деякі посадові особи і ЗМІ, вважаємо неприпустимими", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою глава Львівської облдержадміністрації Максим Козицький повідомив напередодні в Facebook, що загиблого військового звуть Олег Свінарик.

"Сьогодні (7 листопада - ред.) на світанку на війні загинув наш земляк Олег Свінарик, родом з села Арламівська Воля. Трагедія сталася на Луганщині. Хлопцеві було всього 20 років. У нього залишилися батьки і два брата", - написав губернатор.

За словами Козицького, боєць в серпні 2019 добровільно виявив бажання нести службу за контрактом. Служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

Нагадаємо, в штабі ООС заявили про один обстріл противника за минулу добу, 7 листопада. При цьому про втрати в лавах ЗСУ взагалі не повідомлялося.