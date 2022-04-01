На Донбасі загинув боєць аеромобільної бригади ЗСУ

Як стало відомо з опублікованої в Telegram інформації, не всі втрати особового складу ЗСУ в зоні ООС стають відомими. За заявою нашої групи в Тристоронній контактній групі (ТКГ), на Луганщині загинув один з бійців аеромобільної бригади ЗСУ. Про загибель десантника повідомила українська делегація ТКГ сьогодні, 8 листопада.
Своєю чергою глава Львівської облдержадміністрації Максим Козицький повідомив напередодні в Facebook, що загиблого військового звуть Олег Свінарик.
За словами Козицького, боєць в серпні 2019 добровільно виявив бажання нести службу за контрактом. Служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді.
Нагадаємо, в штабі ООС заявили про один обстріл противника за минулу добу, 7 листопада. При цьому про втрати в лавах ЗСУ взагалі не повідомлялося.
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