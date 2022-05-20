На Донбасі наростають обстріли. Загинув український воїн

09:49 17 серпня Київ, Україна

За даними ранкового зведення штабу ООС, за минулу добу, 16 серпня, на Донбасі ворожі формування п'ять разів обстріляли позиції українських військ, чим продовжили порушувати режим припинення вогню. Один воїн ЗСУ загинув.

Біля Золотого-4 сепаратисти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Широкиного ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. В районі Водяного, на Приазов'ї, сепаратисти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У напрямку Новомихайлівки сепаратисти обстрілювали наші позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Причепилівки противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - сказано в повідомленні.

З початку доби з боку сепаратистів зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу Причепилівки противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї. У напрямку Водяного, біля Донецька, сепаратисти застосували міномети 120-го калібру.

"На обстріли ворога підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь. За поточну добу бойових втрат серед українських захисників немає. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - додали в пресцентрі штабу.

Нагадаємо, що напередодні на Донбасі зафіксували три порушення, обійшлося без втрат у ЗСУ. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь.