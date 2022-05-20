На Донбасі наростають обстріли. Загинув український воїн

За даними ранкового зведення штабу ООС, за минулу добу, 16 серпня, на Донбасі ворожі формування п'ять разів обстріляли позиції українських військ, чим продовжили порушувати режим припинення вогню. Один воїн ЗСУ загинув.
Біля Золотого-4 сепаратисти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Широкиного ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. В районі Водяного, на Приазов'ї, сепаратисти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У напрямку Новомихайлівки сепаратисти обстрілювали наші позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Причепилівки противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
З початку доби з боку сепаратистів зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу Причепилівки противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї. У напрямку Водяного, біля Донецька, сепаратисти застосували міномети 120-го калібру.
Нагадаємо, що напередодні на Донбасі зафіксували три порушення, обійшлося без втрат у ЗСУ. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь.
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