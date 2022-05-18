На Донбасі двоє українських воїнів отримали поранення

За даними ранкового зведення, що надійшло з пресцентру штабу ООС, за минулу добу на Донбасі сепаратисти двічі обстріляли позиції ЗСУ. В результаті обстрілу двоє українських воїнів отримали поранення.

"В результаті ворожих обстрілів двоє військових отримали осколкові поранення. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров'я одного пораненого - середньої тяжкості, іншого - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Так, поблизу Невельського сепаратисти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У напрямку Південного противник застосовував артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го і 82-го калібрів.

ЗСУ відкривали у відповідь вогонь на обстріли сепаратистів.

З початку поточної доби обстрілів не зафіксовано.

Напередодні стало відомо, що Росія проігнорувала позачергове засідання ТКГ. На ньому українська сторона запропонувала обговорити обстріли Новомихайлівки та Новоселівки на Донбасі. Тоді загинув мирний житель, а боєць ЗСУ отримав поранення.