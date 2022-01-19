На Донбасі бійці ЗСУ беруть участь в гасінні пожеж

Не дивлячись на важку ситуацію на Донбасі, викликану великими за площею пожежами, проросійські підрозділи сепаратистів продовжують порушувати умови перемир'я. За останніми даними пресцентру штабу операції Об'єднаних сил, за 4 вересня підрозділи сепаратистів один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Українські військові не постраждали.

Так, недалеко від Авдіївки ворог зробив одиничні постріли з гранатометів і кілька коротких черг зі стрілецької зброї.

"На провокації ворога наші захисники вогонь у відповідь не відкривали", - відзначили в штабі ООС.

З початку поточної доби на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку супротивника не зафіксували.

Крім того, в районі проведення ООС зараз йде ліквідація пожеж. Підрозділи ЗСУ спільно з пожежниками ДСНС ліквідують пожежі поблизу населених пунктів Лопаскине, Трьохізбенка, Новгородське та Красногорівка. До ліквідації пожеж залучено необхідну кількість техніки та особового складу.

Також в прифронтових районах сапери ООС розмінували понад десять гектарів території, знайшли та передали на знищення 58 вибухонебезпечних предметів.

Крім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники відновлюють пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували 11 будинків, ще в дев'яти об'єктах роботи тривають.

Нагадаємо, за добу 3 вересня сепаратисти не порушували режим припинення вогню на Донбасі. Режим тиші зберігався.

При цьому в ОБСЄ заявили, що з початку перемир'я на Донбасі зафіксували 908 порушень, з яких 152 вибухи.