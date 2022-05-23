На Донбасі активізувалися сепаратисти: 11 обстрілів, поранений боєць ЗСУ

08:25 18 серпня Киев, Украина

За минулу добу, 17 серпня, в зоні дій ООС сепаратисти стали активно обстрілювати позиції українських військ. За даними пресцентру штабу ООС, проросійські формування 11 разів порушили режим припинення вогню.

Поблизу Причепилівки противник двічі обстрілював наші позиції зі стрілецької зброї. У напрямку Водяного, біля Донецька, сепаратисти застосовували міномети 120-го калібру. Біля Пісків ворог тричі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Новолуганського сепаратисти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. У районі Золотого-4 противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. На півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотника типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування.

"В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан здоров'я пораненого - задовільний. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь. Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - сказано в повідомленні.

З початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Стали відомі деталі законопроєкту про амністію на Донбасі. Громадяни можуть протягом року з дати деокупації за винагороду здати правоохоронцям зброю або вказати на її місцезнаходження.