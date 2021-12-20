На Донбасі 21 ворожий обстріл. Поранені двоє бійців і один мирний житель

11:03 03 квітень Київ, Україна

Згідно з ранковим зведенням штабу ООС, опублікованим в Facebook, за минулу добу в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі противник здійснив 21 обстріл позицій ЗСУ і мирних поселень. В результаті було поранено двох військових ЗСУ і один цивільний.

Біля Золотого-4 і Новоолександрівки сепаратисти відкривали вогонь з мінометів 82-го і 120-го калібрів, біля Світлодарська і Новотошківського вони використовували великокаліберні кулемети і гранатомети різних систем.

У напрямку селища Новолуганське сепаратисти здійснили обстріл з гранатометів різних систем.

В районі Пищевика, Красногорівки і Гнутового противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а біля селища Дослідне - також і з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Водяного сепаратисти використовували підствольні гранатомети. Біля Авдіївки вони зробили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Пісків - зі стрілецької зброї. В районі Красногорівки сепаратисти обстріляли об'єкт цивільної інфраструктури, один житель отримав осколкове поранення.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі сепаратисти з мінометів 120-го калібру обстріляли позиції українських військових біля Красногорівки - одна міна потрапила в житловий будинок, поранено місцевого жителя.