На Донбас доставили 78 тонн гуманітарної допомоги від ООН

07:33 20 серпня Киев, Украина

Відправлено чергову колону вантажівок з гуманітарною допомогою від ООН для постраждалих від війни українців. За повідомленням пресслужби Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, на непідконтрольну частину Донецької області доставлено 77,5 тонни гуманітарного вантажу.

Відзначається, що гумдопомога передана від Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Колона з 10 вантажівок проїхала через КПВВ Новотроїцьке. Вони привезли в постраждалі від війни райони будівельні матеріали, меблі, медичні засоби.

Як уточнили в міністерстві, гуманітарна допомога передана з метою запобігання поширенню пандемії COVID-19, на задоволення потреб в гігієнічних засобах для багатодітних сімей, для дошкільних установ і закладів середньої освіти, а також для задоволення мінімальних потреб населення в будівельних матеріалах.

Раніше через КПВВ Щастя в Луганській області українські прикордонники пропустили 20 автомобілів з гуманітарною допомогою вагою понад 114 тонн також від Управління верховного комісара ООН.