На Донбас доставили 6 вантажівок гумдопомоги від Червоного Хреста

На захоплену російськими сепаратистами територію Донеччини прибули 6 вантажівок гуманітарної допомоги. Загальна вага посилки Червоного Хреста склала 112,93 тонни.Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Через КПВВ "Новотроїцьке" проїхала колона з 6 вантажівок з продуктовими наборами.
Відзначається, що гуманітарний вантаж направлений жителям ОРДЛО від всіх держав-членів Женевських Конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Через КПВВ "Новотроїцьке" проїхала колона з 6 вантажівок з продуктовими наборами.
Відзначається, що гуманітарний вантаж направлений жителям ОРДЛО від всіх держав-членів Женевських Конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі