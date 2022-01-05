На Донбас доставили 6 вантажівок гумдопомоги від Червоного Хреста

18:18 27 квітень Київ, Україна

На захоплену російськими сепаратистами територію Донеччини прибули 6 вантажівок гуманітарної допомоги. Загальна вага посилки Червоного Хреста склала 112,93 тонни.
 
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Через КПВВ "Новотроїцьке" проїхала колона з 6 вантажівок з продуктовими наборами.

Відзначається, що гуманітарний вантаж направлений жителям ОРДЛО від всіх держав-членів Женевських Конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного Комітету Червоного Хреста.