На ЧАЕС почали використовувати нове сховище для відпрацьованого ядерного палива

15:59 18 листопада Київ, Україна

18 листопада вперше введено в експлуатацію нове сховище ядерного палива СВЯП-2. Відпрацьовані радіоактивні відходи зможуть перебувати в сховищі мінімум сто років.

Про це розповів Максим Шевчук, заступник голови Державного агентства з управління зоною відчуження.



Нове сховище ядерного палива побудоване на кошти ЄБРР, а виконавець робіт - американська компанія Holtec. За словами Шевчука, американські технології, використані на СВЯП-2, дозволяють безпечно зберігати використане ядерне паливо протягом наступних ста років. Чиновник уточнює, що зараз світова наука рухається в бік перероблення та повторного використання ядерного палива, тому протягом наступного століття Україна, ймовірно, зможе використовувати цей ресурс повторно і/або переробляти його.



Зараз в "мокрому" сховищі Чорнобильської АЕС зберігається близько 21 тисячі тепловидільних збірок. Протягом наступних 10 років їх будуть поступово перевозити на СВЯП-2, висушувати, складати в захисні пенали і завантажувати на тривале зберігання, планують в адміністрації ЧАЕС.