На Буковині відкрили два нових мости через річку Черемош

У присутності глави держави відкрито рух автотранспорту по двох знову побудованих мостах через річку Черемош.
Про це повідомляє пресслужба президента.
Також, за даними Офісу глави держави, зараз проводяться будівельно-монтажні роботи на 1,609 км дороги Р-62, зокрема, йде підготовка до укладання верхнього шару асфальту.
Повідомляється, що загальна вартість будівництва цих інфраструктурних об'єктів - понад 250 млн грн.
В ОП помітили, що реконструкція дороги та будівництво постійних мостів дозволить поліпшити транспортне сполучення Путильського з іншими районами Чернівецької та Івано-Франківської областей, а також забезпечить вихід до державного кордону з Румунією через міжнародні пункти пропуску «Російська» і «Шепіт».
Своєю чергою голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук підкреслив, що регіон має великий туристичний потенціал. За його словами, інвесторів може зацікавити будівництво і розвиток гірськолижних курортів.
Президент підкреслив, що для розкриття туристичного потенціалу Чернівецької області держава повинна забезпечити гарне транспортне сполучення, а над розвитком туристичних проєктів буде працювати бізнес.
Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко зазначив, що в наступному році планується відновити повноцінну роботу міжнародного аеропорту в Чернівцях.
Разом з тим голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубрак підкреслив, що в цьому році в Чернівецькій області відремонтовано дороги, які ведуть до кордонів України і Румунії, також триває реконструкція ділянки траси М-19.
Всього в регіоні у 2020 році планують відремонтувати 70 кілометрів доріг.
Президенту також розповіли, що місто Чернівці - єдиний в Україні обласний центр, який не має повноцінної об'їзної дороги. Тому весь потік вантажних і пасажирських перевезень проходить безпосередньо через місто - по вулицях Галицький Шлях і Хотинська.
У зв'язку з цим вулиця Хотинська - в аварійному стані, має колійність, вибоїни та тріщини, значні руйнування покриття, які вже неможливо виправити за допомогою поточного або ямкового ремонту.
В ОП відзначили, що зараз підготовлена проєктно-кошторисна документація та проведена експертиза проєкту відновлення цієї вулиці, згідно з якою загальна вартість ремонту дороги становить майже 220 млн грн, при цьому на проєкт вже виділено цільову субвенцію 200 млн грн. Ведуться переговори про підписання угоди з підрядником.
Також в рамках програми «Велике будівництво» на Буковині реалізують 20 інфраструктурних проєктів: п'ять шкіл, п'ять дитячих садків, п'ять стадіонів і п'ять приймальних відділень.
Приймальні відділення лікарень повинні бути добудовані в жовтні цього року. У листопаді очікується надходження всього необхідного медичного обладнання, та до кінця року відділення почнуть працювати.
Всього в регіоні у 2020 році планують відремонтувати 70 кілометрів доріг.
Президенту також розповіли, що місто Чернівці - єдиний в Україні обласний центр, який не має повноцінної об'їзної дороги. Тому весь потік вантажних і пасажирських перевезень проходить безпосередньо через місто - по вулицях Галицький Шлях і Хотинська.
У зв'язку з цим вулиця Хотинська - в аварійному стані, має колійність, вибоїни та тріщини, значні руйнування покриття, які вже неможливо виправити за допомогою поточного або ямкового ремонту.
В ОП відзначили, що зараз підготовлена проєктно-кошторисна документація та проведена експертиза проєкту відновлення цієї вулиці, згідно з якою загальна вартість ремонту дороги становить майже 220 млн грн, при цьому на проєкт вже виділено цільову субвенцію 200 млн грн. Ведуться переговори про підписання угоди з підрядником.
Також в рамках програми «Велике будівництво» на Буковині реалізують 20 інфраструктурних проєктів: п'ять шкіл, п'ять дитячих садків, п'ять стадіонів і п'ять приймальних відділень.
Приймальні відділення лікарень повинні бути добудовані в жовтні цього року. У листопаді очікується надходження всього необхідного медичного обладнання, та до кінця року відділення почнуть працювати.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі