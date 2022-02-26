На Буковині відкрили два нових мости через річку Черемош

16:47 02 жовтень Київ, Україна

У присутності глави держави відкрито рух автотранспорту по двох знову побудованих мостах через річку Черемош.

Про це повідомляє пресслужба президента.

"Два мости біля села Розтоки, які йдуть один за одним, загальною довжиною 311,7 погонних метрів - абсолютно нові інфраструктурні об'єкти. Попередні переправи через річку були зруйновані стихійним лихом влітку 2008 року. Тому 12 років транспортний зв'язок забезпечувався через два тимчасових металевих моста типу САРМ. За дорученням глави держави будівництво нових мостів було включено в програму "Велике будівництво", - розповіли в ОП.

Також, за даними Офісу глави держави, зараз проводяться будівельно-монтажні роботи на 1,609 км дороги Р-62, зокрема, йде підготовка до укладання верхнього шару асфальту.

Повідомляється, що загальна вартість будівництва цих інфраструктурних об'єктів - понад 250 млн грн.



В ОП помітили, що реконструкція дороги та будівництво постійних мостів дозволить поліпшити транспортне сполучення Путильського з іншими районами Чернівецької та Івано-Франківської областей, а також забезпечить вихід до державного кордону з Румунією через міжнародні пункти пропуску «Російська» і «Шепіт».



Своєю чергою голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук підкреслив, що регіон має великий туристичний потенціал. За його словами, інвесторів може зацікавити будівництво і розвиток гірськолижних курортів.

«Інвестори, які точно прийдуть до Карпатського регіону, відразу зрозуміють, що Путильський та Вижницький райони - це кращі карпатські пейзажі та цікаві траси. Тому направляйте їх до нас», - сказав Осачук.

Президент підкреслив, що для розкриття туристичного потенціалу Чернівецької області держава повинна забезпечити гарне транспортне сполучення, а над розвитком туристичних проєктів буде працювати бізнес.

«Аеропорт і дороги. Все інше зробить бізнес», - переконаний Зеленський.

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко зазначив, що в наступному році планується відновити повноцінну роботу міжнародного аеропорту в Чернівцях.

«Цей аеропорт запустимо в наступному році, щоб він приймав рейси. І будемо розвивати або будувати новий», - повідомив Тимошенко.

Разом з тим голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубрак підкреслив, що в цьому році в Чернівецькій області відремонтовано дороги, які ведуть до кордонів України і Румунії, також триває реконструкція ділянки траси М-19.



Всього в регіоні у 2020 році планують відремонтувати 70 кілометрів доріг.



Президенту також розповіли, що місто Чернівці - єдиний в Україні обласний центр, який не має повноцінної об'їзної дороги. Тому весь потік вантажних і пасажирських перевезень проходить безпосередньо через місто - по вулицях Галицький Шлях і Хотинська.



У зв'язку з цим вулиця Хотинська - в аварійному стані, має колійність, вибоїни та тріщини, значні руйнування покриття, які вже неможливо виправити за допомогою поточного або ямкового ремонту.



В ОП відзначили, що зараз підготовлена проєктно-кошторисна документація та проведена експертиза проєкту відновлення цієї вулиці, згідно з якою загальна вартість ремонту дороги становить майже 220 млн грн, при цьому на проєкт вже виділено цільову субвенцію 200 млн грн. Ведуться переговори про підписання угоди з підрядником.



Також в рамках програми «Велике будівництво» на Буковині реалізують 20 інфраструктурних проєктів: п'ять шкіл, п'ять дитячих садків, п'ять стадіонів і п'ять приймальних відділень.



Приймальні відділення лікарень повинні бути добудовані в жовтні цього року. У листопаді очікується надходження всього необхідного медичного обладнання, та до кінця року відділення почнуть працювати.