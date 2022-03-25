На базі апарату РНБО створять центр протидії гібридним загрозам

16:50 30 жовтня Київ, Україна

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов під час зустрічі з послом Великобританії Меліндой Сіммонс заявив, що в Україні буде створено центр протидії гібридним загрозам, передає пресслужба РНБО в п'ятницю, 30 жовтня.

За словами Данилова, розробки проєкту указу президента Володимира Зеленського про створення такого центру у РНБО вже є. Рішення про його запуск зараз обговорюється в Офісі президента.

"Ми цілодобово моніторимо всі процеси, що відбуваються в інформпросторі, і усвідомлюємо, що розвиток стійкої системи протидії гібридним загрозам і створення відповідної структури є вкрай актуальним", - сказав він.

Данилов також зазначив, що нова Стратегія нацбезпеки України передбачає розробку 14 галузевих стратегій, серед яких стратегія інформаційної безпеки. До розробки цієї стратегії Україна хоче привернути британських партнерів.

"Це велика спільна робота, адже наш опонент РФ діє аналогічно в інших країнах, і ми повинні об'єднувати зусилля з нашими партнерами", - вважає секретар РНБО.

Сіммонс своєю чергою заявила, що Україна є ключовим партнером Британії в сфері розвитку системи протидії гібридним загрозам. Також посол запевнила, що Великобританія готова надати необхідну допомогу українській стороні.