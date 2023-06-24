"Ми потужні. І сьогодні наша політика "нахабна", - заявив Зеленський

09:51 03 жовтня Київ, Україна

Як повідомила пресслужба Офісу Президента, вчора, 2 жовтня, Володимир Зеленський зустрівся в Трускавці з нардепами партії Слуга народу. Під час цієї зустрічі глава держави виступив з низкою заяв.

Так, український лідер відзначив успішність розвитку в Україні інфраструктури і диджиталізації, в сфері якої "ми - номер один сьогодні в Європі". Крім того, Україна є однією з перших європейських країн за темпами будівництва доріг, додав він.

За словами Зеленського, Офіс Президента і Міністерство закордонних справ багато зробили для міжнародної суб'єктності України, і це є найголовнішою перемогою цього року.

"Багато, але мало. Чому мало? Я поясню. У нас немає часу розраховувати, що нас візьмуть до Євросоюзу: "давайте почекаємо ще п'ять років". Ви знаєте, що у нас війна. Не хочу скаржитися. Вважаю, що ми потужні. І сьогодні наша політика "нахабна", - заявив він і підкреслив, що без рішучої політики в Україні не відбудуться зміни.

Також глава держави зазначив, що в країні почала потужно працювати Рада національної безпеки і оборони, і "різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники відчувають її тиск".

При цьому він заявив, що є певні питання до партії Слуга народу, і закликав її членів "бути на місцях" і "працювати, незважаючи на те, мажоритарник ви або йшли за списком". Зеленський підкреслив, що у політсили великий шлях, але пройдуть його тільки найсильніші.

Нарешті, президент висловив упевненість, що влада ще встигає зробити все, що обіцяли українському народові.

"Принаймні все те, що залежить від нас. Якщо війна - складне питання, і залежить не тільки від нас, то в програмі партії Слуга народу і в програмі президента не існує пунктів, які ми не можемо виконати", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, глава держави оцінив роботу "слуг народу" на три з плюсом за п'ятибальною шкалою, а свою - на 7-8 за 12-бальною шкалою.