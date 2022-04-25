"Ми вдячні вам за службу": Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі

15:10 26 листопада Київ, Україна

Сьогодні, 26 листопада, в рамках робочої поїздки до Дніпропетровської області, Володимир Зеленський відвідав Військово-медичний клінічний центр Східного регіону, де ознайомився з роботою медичного закладу та поспілкувався з військовослужбовцями.

«Ми вдячні вам за вашу службу від усіх українців», - зазначив президент.

Володимир Зеленський вручив медаль «За військову службу Україні» солдату Микиті Петренку, який був поранений в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Глава держави поцікавився станом його здоров'я і подальшими планами. Микита Петренко планує повернутися на фронт після завершення лікування.

Також Володимир Зеленський вручив цінний подарунок старшому лейтенанту Владиславу Токарєву, який отримав опіки під час гасіння пожежі в зоні проведення ООС.



Президент поспілкувався з лікарями медичного центру.

«Спасибі вам за те, що ви бережете наших військових, які захищають наші кордони, нашу територію, наші життя і наш суверенітет», - сказав глава держави.

Володимир Зеленський вручив медикам державні нагороди. Орденом Данила Галицького нагороджено підполковника медичної служби Андрія Байцуренко. Медаллю «За військову службу Україні» - старшого сержанта Наталію Плітусяк.



Президент поцікавився питанням капітального ремонту будівлі медичного центру. Він зазначив, що ремонт повинен початися в 2021 році.

«Тут потрібно робити капітальний ремонт, і щоб у 2021 році ми його почали. Тут кілька корпусів, тому треба розібратися. З вас - продовжувати зберігати життя бійців, з нас - ремонт», - сказав Володимир Зеленський, звертаючись до медиків.

Медичний центр розташований в місті Дніпро. В установі працюють близько 300 військовослужбовців і цивільних осіб. З 2014 року клінічний центр бере активну участь в медичному забезпеченні проведення АТО/ООС, приймаючи поранених. Проведено лікування понад 24 тисяч поранених і хворих. Анестезіологічною бригадою Військово-медичного клінічного центру Східного регіону в період з 2014 року по листопад 2020 року через зони проведення АТО/ООС евакуйовані 3062 поранених, 3722 травмованих, 6784 хворих. З них вертольотом - 5364, реанімобілем - 897.





Також президент вшанував пам'ять загиблих героїв Революції Гідності та бійців АТО/ООС.

Глава держави поклав квіти до стели з фотографіями загиблих героїв АТО/ООС і меморіалу Героїв Небесної сотні на Алеї пам'яті в Дніпрі.