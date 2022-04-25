"Ми вдячні вам за службу": Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі

Сьогодні, 26 листопада, в рамках робочої поїздки до Дніпропетровської області, Володимир Зеленський відвідав Військово-медичний клінічний центр Східного регіону, де ознайомився з роботою медичного закладу та поспілкувався з військовослужбовцями.
Володимир Зеленський вручив медаль «За військову службу Україні» солдату Микиті Петренку, який був поранений в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Глава держави поцікавився станом його здоров'я і подальшими планами. Микита Петренко планує повернутися на фронт після завершення лікування.
Також Володимир Зеленський вручив цінний подарунок старшому лейтенанту Владиславу Токарєву, який отримав опіки під час гасіння пожежі в зоні проведення ООС.
Президент поспілкувався з лікарями медичного центру.
Володимир Зеленський вручив медикам державні нагороди. Орденом Данила Галицького нагороджено підполковника медичної служби Андрія Байцуренко. Медаллю «За військову службу Україні» - старшого сержанта Наталію Плітусяк.
Президент поцікавився питанням капітального ремонту будівлі медичного центру. Він зазначив, що ремонт повинен початися в 2021 році.
Президент поцікавився питанням капітального ремонту будівлі медичного центру. Він зазначив, що ремонт повинен початися в 2021 році.
Медичний центр розташований в місті Дніпро. В установі працюють близько 300 військовослужбовців і цивільних осіб. З 2014 року клінічний центр бере активну участь в медичному забезпеченні проведення АТО/ООС, приймаючи поранених. Проведено лікування понад 24 тисяч поранених і хворих. Анестезіологічною бригадою Військово-медичного клінічного центру Східного регіону в період з 2014 року по листопад 2020 року через зони проведення АТО/ООС евакуйовані 3062 поранених, 3722 травмованих, 6784 хворих. З них вертольотом - 5364, реанімобілем - 897.
Також президент вшанував пам'ять загиблих героїв Революції Гідності та бійців АТО/ООС.
Глава держави поклав квіти до стели з фотографіями загиблих героїв АТО/ООС і меморіалу Героїв Небесної сотні на Алеї пам'яті в Дніпрі.
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