МВФ остаточно затвердив 2,7 млрд доларів для України

10:13 03 серпня Київ, Україна

До 30-річчя Незалежності Міжнародний валютний фонд (МВФ) виділить Україні безоплатно і безумовно більш ніж 2,7 млрд доларів.



Про це повідомив заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован.

"Увечері 2 серпня керуючі МВФ більшістю голосів фінально затвердили алокації СПЗ на 650 млрд доларів, з яких Україна безоплатно і безумовно отримає більше ніж 2.7 млрд доларів", - написав Рашкован в Facebook.

Рішення про виділення коштів набуде чинності 23 серпня.