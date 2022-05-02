МВФ остаточно затвердив 2,7 млрд доларів для України
10:13 03 серпня Київ, Україна
До 30-річчя Незалежності Міжнародний валютний фонд (МВФ)
виділить Україні безоплатно і безумовно більш ніж 2,7 млрд доларів.
Про це повідомив заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован.
"Увечері 2 серпня керуючі МВФ більшістю голосів фінально затвердили алокації СПЗ на 650 млрд доларів, з яких Україна безоплатно і безумовно отримає більше ніж 2.7 млрд доларів", - написав Рашкован в Facebook.
Рішення про виділення коштів набуде чинності 23 серпня.
"Це хороший подарунок для України, і ми його отримаємо ще й до 30-річчя Незалежності", - зазначив Рашкован.
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