МВС посилить контроль за нелегальною торгівлею зброї

15:01 30 липень Київ, Україна

Згідно з інформацією, отриманою з Міністерства внутрішніх справ України, в країні посилять контроль за нелегальним обігом летального зброї. Це безпосередньо пов'язано з що відбулися недавно інцидентами в Луцьку, в Полтаві і в Києві.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко, служба безпеки України зараз веде розслідування, звідки луцький терорист і його передбачуваний спільник з Харкова отримували зброю.

«Чорний» ринок зброї тому і «чорний», що про всі угоди на нього не відомо правоохоронцям », - заявив він.

Повідомляється також, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прямо вказав на основний канал постачання зброї в мирні міста.

«Не відкрию секрет, якщо скажу, що саме військовослужбовці та правоохоронці є дуже часто постачальниками зброї та вибухівки з фронту на мирну територію», - заявив він.

Нагадаємо! Служба безпеки України посилила заходи громадської безпеки в Києві, щоб уникнути можливих терористичних актів, як це було в Луцьку.

Крім того, 22 липня Національна поліція посилила заходи громадської безпеки в 9 областях України (Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківський, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій).