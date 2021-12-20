МВС посилить контроль за нелегальною торгівлею зброї

Згідно з інформацією, отриманою з Міністерства внутрішніх справ України, в країні посилять контроль за нелегальним обігом летального зброї. Це безпосередньо пов'язано з що відбулися недавно інцидентами в Луцьку, в Полтаві і в Києві.
За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко, служба безпеки України зараз веде розслідування, звідки луцький терорист і його передбачуваний спільник з Харкова отримували зброю.
Повідомляється також, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прямо вказав на основний канал постачання зброї в мирні міста.
Нагадаємо! Служба безпеки України посилила заходи громадської безпеки в Києві, щоб уникнути можливих терористичних актів, як це було в Луцьку.
Крім того, 22 липня Національна поліція посилила заходи громадської безпеки в 9 областях України (Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківський, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій).
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