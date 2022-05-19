МВС працює над створенням в Україні Центру протидії стихійним лихам

Вчора, 16 серпня, в Україну повернулися рятувальники, які боролися з пожежами в Греції. На зустрічі українських рятувальників з промовою виступив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він заявив, що МВС розробляє проєкт створення Центру протидії природним стихійним лихам, який буде працювати в Україні, а потім допомагати і Європі в подоланні надзвичайних ситуацій.
Міністр подякував рятувальникам за ліквідацію пожеж в Греції і висловив надію, що набутий досвід стане в нагоді на службі державі.
Як уточнили в ДСНС, понад 100 українських пожежників допомагали гасити пожежі в Греції з 6 серпня. Лісові пожежі в країні виникли через рекордну спеку і дії людей.
З початку робіт загін ліквідував окремі осередки пожежі по фронту понад 19 тис. метрів і глибиною до 60 м, низову пожежу на площі 1,7 га і верхову площею 350 кв. метрів.
Крім того, пожежники врятували два населених пункти, зокрема, Спатару і Метохі.
Також поблизу міста Каматріадес українці врятували житловий будинок, 2 господарські будівлі, 13 вуликів і 23 гектари оливкового і фігового саду.
Раніше повідомлялося, що в Іспанії через пожежі евакуйовано сотні людей. Два літаки, вертоліт і близько 200 пожежників відправили в провінцію Авіла в центральній Іспанії для гасіння пожеж.
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