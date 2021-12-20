Мутації коронавірусу: Ізраїль і Франція заявили про нові штами

13:32 29 березень Київ, Україна

Абсолютно нові мутації коронавірусу, які не зустрічалися раніше, виявили дослідники з Ізраїлю та Франції. Їхній вплив на загальну картину перебігу хвороби на цей момент вивчається.

Опис ізраїльського вірусу вчені опублікували на medRxiv, а про французький штам повідомляє місцеве видання DNA.



Відзначається, що на території Ізраїлю новий штам з'явився в кінці осені 2020 року і від інших різновидів вірусу відрізняється унікальною мутацією в ключовому білку оболонки.



Аналізуючи зразки з різних міст Ізраїлю, які зібрали в проміжку між серпнем 2020 і січнем 2021 року, вчені помітили, що в них було незвично багато фрагментів геному коронавірусу нового типу з однією і тією ж мутацією, P681H.



Вона являла собою невелику зміну в структурі S-білка вірусу - ключової частини його оболонки, яка відповідає за проникнення в клітину. Розрахунки дозволили вченим припустити, що P681H робить вірус більш заразним. Тому біологи зацікавилися, як сильно ця мутація поширена серед жителів Ізраїлю.



Вчені вивчили кілька сотень зразків біологічних рідин пацієнтів, які заразилися COVID-19 в кінці осені минулого року. Цей аналіз дозволив зробити висновок, що в Ізраїлі з'явився новий унікальний штам SARS-CoV-2. Для нього характерна не тільки мутація P681H, а й деякі інші зміни в структурі РНК.





Відзначається, що нова мутація поки не вплинула на кількість заражень або частоту госпіталізацій її носіїв. Вчені продовжують спостерігати за подальшим поширенням і накопиченням мутацій у геномі цього різновиду.



Тим часом в історичному регіоні Ельзас Франції зареєстровано новий мутований штам коронавірусу. Регіональне агентство отримало від лікарень Страсбурзького університету дані про поширення особливого варіанту вірусу, який раніше не виявлявся.



Відзначається, що новий штам характеризується мутацією ферменту полімерази, що формує полімери нуклеїнових кислот.



У департаментах регіону цей вірус виявлений на рівні 8,8% в Верхньому Рейні і 4,4% в Нижньому Рейні серед проведених ПЛР-тестувань.



Крім того, в Ельзасі фіксується значне зростання циркуляції англійського варіанту коронавірусу - 81,1% серед виявлених випадків на минулому тижні. Південноафриканський і бразильський штами становлять 5,6% інфікувань.



Нагадаємо, також в Чехії виявили раніше невідомий штам COVID-19. Він не є більш небезпечним, ніж британський або південноафриканський. Його вивчення триває.



Раніше новий штам COVID - з подвійною мутацією - виявили в Індії. За даними Міністерства охорони здоров'я, доказів прямого зв'язку між збільшенням захворюваності в країні і новим штамом поки немає.