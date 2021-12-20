МОЗ України відзвітував про 3,5 тисячі вакцинованих за добу

11:48 14 березень Київ, Україна

Процес вакцинації населення в Україні як і раніше відстає від запланованого темпу в 10 тисяч осіб на добу. Під загрозою повноцінне використання закупленої з таким трудом вакцини. За даними Міністерства охорони здоров'я, протягом суботи щеплення від коронавірусної інфекції COVID-19 отримали 3596 осіб.

У відомстві підрахували, що з початку кампанії вакциновані 51 137 осіб, всі вони отримали першу дозу вакцини з двох необхідних.

За останню добу найбільша кількість щеплених - в Луганській області (370). При цьому за весь період кампанії з вакцинації найбільше щеплень зробили в Донецькій області (4784), найменше - в Чернігівській області (926).

Напередодні заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що темпи вакцинації від коронавірусу були невисокими через вихідні дні у зв'язку зі святами.

Він зазначив, що Україна має з Францією показники один в один за кількістю проведених щеплень за добу з початку кампанії.